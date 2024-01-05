Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Индекс красной помады": как косметика влияет на твое ментальное здоровье
Apple обсудит блокировку "Айфонов" в РФ на секретной встрече-2024
Гастроэнтеролог напомнила, что после еды нельзя лежать
В Москве увеличилось количество безбилетников на транспорте
5 ошибок, которые допускают автолюбители, самостоятельно меняющие сезонные шины
Собчак потеряла 15 млн рублей на отмене мероприятий после вечеринки у Ивлеевой
После позора в "голом шабаше" Ольга Орлова всё-таки оголилась на публике
У Плющенко запланирована седьмая по счёту операция на позвоночнике
Названы 10 способов развития мозга

НАТО напрямую участвовала в попытках нанесения ударов по Крыму

0:37
Силовые структуры

Североатлантический альянс НАТО участвовал в попытках ночного нанесения ударов по Крыму.

НАТО напрямую участвовала в попытках нанесения ударов по Крыму
Фото: Фото: nato.int

Одну из последних атак проводили бомбардировщики ВВСУ Су-24 с территории Украины и истребители F-16, выпустившие ракеты из воздушного пространства Румынии.

Внутри истребителей F-16 находились зарубежные пилоты. Именно эти самолёты F-16 используются в Румынии для обучения украинских лётчиков, цитирует "Российская газета" Telegram-канал "Военное дело", ссылающийся на собственные источники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы

Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.

Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Су-57. Перспективы истребителя ВКС РФ пятого поколения — мировое господство Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Тля не успеет размножиться: бесплатное средство справится с ней лучше любой химии
Наледь на лобовом стекле легко можно победить: достаточно использовать это простое средство
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
Последние материалы
5 ошибок, которые допускают автолюбители, самостоятельно меняющие сезонные шины
Собчак потеряла 15 млн рублей на отмене мероприятий после вечеринки у Ивлеевой
После позора в "голом шабаше" Ольга Орлова всё-таки оголилась на публике
У Плющенко запланирована седьмая по счёту операция на позвоночнике
Названы 10 способов развития мозга
Быстрая пицца — блюдо для тех, кому некогда стоять у плиты
Бывший американский морпех и разведчик Скотт Риттер прибыл в Россию
Назван подход к тренировкам для развития выносливости
При удержании Крынок в Херсонской области ВСУ теряют лучший спецназ и морпехов
В результате российских ударов по Украине, система ПВО истощена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников