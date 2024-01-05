Североатлантический альянс НАТО участвовал в попытках ночного нанесения ударов по Крыму.
Одну из последних атак проводили бомбардировщики ВВСУ Су-24 с территории Украины и истребители F-16, выпустившие ракеты из воздушного пространства Румынии.
Внутри истребителей F-16 находились зарубежные пилоты. Именно эти самолёты F-16 используются в Румынии для обучения украинских лётчиков, цитирует "Российская газета" Telegram-канал "Военное дело", ссылающийся на собственные источники.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.