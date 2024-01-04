Армия России воюет не с Украиной а с мощным блоком, состоящим из более 50-ти государств. Участие в конфликте на Украине иностранцев ярко показали в МО РФ.
Военную помощь киевскому режиму оказывают 54 государства. Все вместе они потратили более 203 миллиардов долларов, сообщает Министерство обороны России.
Вооруженным силам Украины помогает более 500 космических аппаратов Соединённых Штатов и стран блока НАТО. В интересах ВСУ работает более 70 военных разведывательных спутников, а также более 20 тысяч терминалов спутниковой системы "Старлинк", подчёркивает военное ведомство.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.