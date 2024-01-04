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Военную помощь Киеву оказывают 54 страны, они потратили более 203 млрд долларов

Силовые структуры

Армия России воюет не с Украиной а с мощным блоком, состоящим из более 50-ти государств. Участие в конфликте на Украине иностранцев ярко показали в МО РФ.

Военную помощь Киеву оказывают 54 страны, они потратили более 203 млрд долларов
Фото: m.politnavigator.net

Военную помощь киевскому режиму оказывают 54 государства. Все вместе они потратили более 203 миллиардов долларов, сообщает Министерство обороны России.  

Вооруженным силам Украины помогает более 500 космических аппаратов Соединённых Штатов и стран блока НАТО. В интересах ВСУ работает более 70 военных разведывательных спутников, а также более 20 тысяч терминалов спутниковой системы "Старлинк", подчёркивает военное ведомство.

 

Почему США и НАТО не ввели войска в Украину
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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