Военную помощь Киеву оказывают 54 страны, они потратили более 203 млрд долларов

Армия России воюет не с Украиной а с мощным блоком, состоящим из более 50-ти государств. Участие в конфликте на Украине иностранцев ярко показали в МО РФ.

Фото: m.politnavigator.net

Военную помощь киевскому режиму оказывают 54 государства. Все вместе они потратили более 203 миллиардов долларов, сообщает Министерство обороны России.

Вооруженным силам Украины помогает более 500 космических аппаратов Соединённых Штатов и стран блока НАТО. В интересах ВСУ работает более 70 военных разведывательных спутников, а также более 20 тысяч терминалов спутниковой системы "Старлинк", подчёркивает военное ведомство.