Кадыров предложил США снять санкции с его родных и лошадей в обмен на пленных

Рамзан Кадыров предложил американцам снять санкции с его родных и лошадей в обмен на военнопленных ВСУ.

Фото: Telegram

С таким предложением президент Чеченской Республики обратился к бывшему экс-солдату Корпуса морской пехоты США Скотту Риттеру, который известен своей критикой властей США, и накануне приехал в Грозный.

"Есть интересное предложение. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю список нашему гостю. Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чём не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — сообщил лидер Чечни.

Своё предложение он озвучил на построении силовиков, там же Риттеру показали обращение украинских пленных, где они просят "освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолётов и лошадей".