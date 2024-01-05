Рамзан Кадыров предложил американцам снять санкции с его родных и лошадей в обмен на военнопленных ВСУ.
С таким предложением президент Чеченской Республики обратился к бывшему экс-солдату Корпуса морской пехоты США Скотту Риттеру, который известен своей критикой властей США, и накануне приехал в Грозный.
"Есть интересное предложение. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю список нашему гостю. Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чём не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — сообщил лидер Чечни.
Своё предложение он озвучил на построении силовиков, там же Риттеру показали обращение украинских пленных, где они просят "освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолётов и лошадей".
"Если вы выполните эти условия, то двадцать украинских солдат вернутся в родные дома", — сказал на ролике один из пленных боевиков.
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