Бывший американский морпех и разведчик Скотт Риттер прибыл в Россию

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Бывший морской пехотинец и разведчик американской армии Скотт Риттер прибыл в Россию.

Фото: кадр видео из телеграм-канала Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о прибытии гостей в Грозный. А сам Риттер первым делом посетил Российский университет спецназа.

В разговор он обсудил с представителями Чечни и Кадыровым ситуацию в мире и СВО.

"Скотт Риттер широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны. Уверен, увиденное позволит ему сформировать объективное мнение о нашей республике и её вкладе в специальную военную операцию на Украине", — подчеркнул Кадыров.

Гости также посетили самую крупную мечеть в Европе "Гордость мусульман", которая находится в городе Шали.