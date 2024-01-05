Бывший морской пехотинец и разведчик американской армии Скотт Риттер прибыл в Россию.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о прибытии гостей в Грозный. А сам Риттер первым делом посетил Российский университет спецназа.
В разговор он обсудил с представителями Чечни и Кадыровым ситуацию в мире и СВО.
"Скотт Риттер широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны. Уверен, увиденное позволит ему сформировать объективное мнение о нашей республике и её вкладе в специальную военную операцию на Украине", — подчеркнул Кадыров.
Гости также посетили самую крупную мечеть в Европе "Гордость мусульман", которая находится в городе Шали.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.