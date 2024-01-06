Украинская армия безуспешно атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО — Storm Shadow.
Об этом пишет Telegram-канал "Рыбарь".
Сообщается, что два штурмовика Су-24М в районе Николаева сделали запуск этих ракет. Натовские ракеты должны были ударить по военному аэродрому в городе Саки. Кстати, именно недалеко от этого аэродрома ночью 5 января активно крутились беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины.
Российские системы ПВО отработали на совесть и сбили все ракеты.
Атаку четырех ракет подтверждает и Министерство обороны РФ, однако подробностей не приводит.
Накануне того же "координатора" заметили в этом же районе во время массового налета украинских ударных дронов на российский полуостров.
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