Украина атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО Storm Shadow

Украинская армия безуспешно атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО — Storm Shadow.

Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом пишет Telegram-канал "Рыбарь".

Сообщается, что два штурмовика Су-24М в районе Николаева сделали запуск этих ракет. Натовские ракеты должны были ударить по военному аэродрому в городе Саки. Кстати, именно недалеко от этого аэродрома ночью 5 января активно крутились беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины.

Российские системы ПВО отработали на совесть и сбили все ракеты.

Атаку четырех ракет подтверждает и Министерство обороны РФ, однако подробностей не приводит.

Накануне того же "координатора" заметили в этом же районе во время массового налета украинских ударных дронов на российский полуостров.