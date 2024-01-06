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Украина атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО Storm Shadow

Силовые структуры

Украинская армия безуспешно атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО — Storm Shadow.

Украина атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО Storm Shadow
Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом пишет Telegram-канал "Рыбарь".

Сообщается, что два штурмовика Су-24М в районе Николаева сделали запуск этих ракет. Натовские ракеты должны были ударить по военному аэродрому в городе Саки. Кстати, именно недалеко от этого аэродрома ночью 5 января активно крутились беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины.

Российские системы ПВО отработали на совесть и сбили все ракеты.

Атаку четырех ракет подтверждает и Министерство обороны РФ, однако подробностей не приводит.

Накануне того же "координатора" заметили в этом же районе во время массового налета украинских ударных дронов на российский полуостров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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