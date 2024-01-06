Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Как удары России по украинскому тылу скажутся на боевых действиях в 2024 году

4:55
Силовые структуры » Военные новости

Анализируя российские ракетные удары по украинскому тылу, которые наносят противнику прямо-таки сокрушительные разрушения и существенно снижающие боеспособность ВСУ, можно предположить ход боевых действий на Украине и спрогнозировать будущее СВО.

Как удары России по украинскому тылу скажутся на боевых действиях в 2024 году
Фото: Telegram-канал "Политика страны"

"Бить буду больно"

Поражение ключевых военных и промышленных объектов, включая заводы по производству оружия, боеприпасов и военной техники стало для киевского режима кошмаров уходящего 2023 года — начала 2024 года.

Уничтожение складов с боеприпасами, топливом и продовольствием сейчас ничем невозможно заполнить. А поражение центров управления и связи ВСУ, гибель и ранения личного состава армии Украины дополняют мрачную картину для Киева.

"Мы демонстрируем, что поражаем военные объекты, а также объекты энергетической инфраструктуры. Это ни в коем случае не удары по мирным жителям. В то же время уничтожение этих целей, в том числе ПВО, часть плановой работы. Мы выводим ПВО из строя, чтобы наши "Герани-2" и крылатые ракеты действовали эффективно. Так мы расширяем номенклатуру высокоточного оружия, которое мы можем применять по другим целям", — прокомментировал русские удары военный эксперт Юрий Кнутов.

Ни для кого не секрет уже, что украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов, оружия, техники и личного состава. Это объясняется тем, что украинские предприятия не могут восполнить потери, понесенные в результате боевых действий, поставки военной помощи из западных стран носят ограниченный характер, а мобилизация сводится к банальному насильственному затаскиванию украинцев в "воронки".

На основании этих данных можно предположить, что Вооружённым силам Украины будет весьма сложно вести эффективные боевые действия в 2024 году. С большой долей вероятности, что российские войска будут продвигаться вперед, и очень хочется помечтать, что к лету-осени 2024 года украинская армия будет разбита.

Итог "новогодних" ударов:

  • Российские удары по украинскому тылу наносят серьёзный ущерб военным и промышленным объектам, а также объектам инфраструктуры.
  • В результате этих ударов ВСУ испытывают серьёзный дефицит боеприпасов, техники и снаряжения.
  • Киевский режим не может восполнить эти потери, поскольку получает всё меньше военной помощи от Запада.
  • ВСУ вынуждены мобилизовать всё больше людей, но даже этого не хватает для компенсации потерь.
  • В результате этих факторов к лету 2024 года ВСУ могут оказаться в критическом положении, не имея возможности продолжать боевые действия.

Прогноз после анализа довольно оптимистичен, но надо понимать, что такие разящие удары необходимо продолжать:

  • В результате российских ударов по украинскому тылу ВСУ будут вынуждены перейти к обороне, а затем и к полному отступлению.
  • Это позволит России полностью освободить Донбасс и выйти к границам Херсонской и Запорожской областей.
  • В дальнейшем Россия может продолжить наступление на Киев и другие крупные украинские города.

А что США?

ВСУ очень остро нуждаются в поставках все видов вооружений: ПВО, авиации, артиллерии, бронетехнике и боеприпасах.

В связи с этим, скорее всего, что США в будущем ещё что-то будут выделять Украине военную помощь. Однако, это будет зависеть от ряда факторов, в том числе от того, как будет развиваться ситуация на Украине, а также от политической ситуации в США.

В частности, в США существуют разногласия по поводу того, как долго и в каком объёме продолжать военную помощь Украине. Некоторые американские политики считают, что США должны оказать Украине всестороннюю поддержку, чтобы она смогла одержать победу в войне. Другие же считают, что США должны ограничить военную помощь Украине, чтобы не допустить эскалации конфликта.

В случае, если Вашингтон решит сократить военную помощь Украине, это будет иметь негативные последствия для киевского режима. ВСУ будут вынуждены использовать имеющиеся у них запасы оружия и боеприпасов более экономно, что может привести к их истощению. Кроме того, Киев будет вынужден искать новые источники (в ЕС) поставок оружия и боеприпасов, но Европа уже и так исчерпала все свои ресурсы.

В целом, поставки оружия Украине американцами пока не прекратятся, но они могут быть сокращены в объёме или качестве.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша всу киев
Новости Все >
Салат "Невеста". Такая подача всеми любимой закуски точно удивит всех
Удивите гостей вкусным и сочным ростбифом с овощами и чесноком
Стало известно количество стран, готовящих военных для Украины
Ирина Слуцкая о самом большом расстройстве 2023 года: решение Туктамышевой
Регина Тодоренко улетела в Дубай, бросив больных сыновей в Москве
Бои на стыке Запорожья и ДНР: 34-я бригада армии РФ охотится на боевиков ВСУ
Врачи провели исследование и доказали, что стресс уменьшает мозг
Правила обработки малины
Запечённый целиком фазан с белым вином и тимьяном
Экс-тренер сборной РФ Быков: отсутствие россиян на МЧМ снизил его уровень
Популярное
"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой

Довольно часто водители замечают, что во время торможения педаль тормоза ощущается стуком в ногу. Увы, такое явление не ограничивается только старыми моделями автомобилей — "бьющая" педаль характерна и для многих современных машин.

"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Жимолости требуется особый уход
Сделайте это с жимолостью сразу после таяния снега: получите щедрый урожай летом
Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы
У Европы возникают самые неожиданные проблемы из-за деиндустриализации
Как удары России по украинскому тылу скажутся на боевых действиях в 2024 году Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Два стакана кефира и яйцо: простой пирог к чаю выручит, когда гости на пороге
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Последние материалы
Как удары России по украинскому тылу скажутся на боевых действиях в 2024 году
Салат "Невеста". Такая подача всеми любимой закуски точно удивит всех
Удивите гостей вкусным и сочным ростбифом с овощами и чесноком
Стало известно количество стран, готовящих военных для Украины
Ирина Слуцкая о самом большом расстройстве 2023 года: решение Туктамышевой
Регина Тодоренко улетела в Дубай, бросив больных сыновей в Москве
Бои на стыке Запорожья и ДНР: 34-я бригада армии РФ охотится на боевиков ВСУ
Врачи провели исследование и доказали, что стресс уменьшает мозг
Правила обработки малины
Запечённый целиком фазан с белым вином и тимьяном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников