Как удары России по украинскому тылу скажутся на боевых действиях в 2024 году

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Анализируя российские ракетные удары по украинскому тылу, которые наносят противнику прямо-таки сокрушительные разрушения и существенно снижающие боеспособность ВСУ, можно предположить ход боевых действий на Украине и спрогнозировать будущее СВО.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

"Бить буду больно"

Поражение ключевых военных и промышленных объектов, включая заводы по производству оружия, боеприпасов и военной техники стало для киевского режима кошмаров уходящего 2023 года — начала 2024 года.

Уничтожение складов с боеприпасами, топливом и продовольствием сейчас ничем невозможно заполнить. А поражение центров управления и связи ВСУ, гибель и ранения личного состава армии Украины дополняют мрачную картину для Киева.

"Мы демонстрируем, что поражаем военные объекты, а также объекты энергетической инфраструктуры. Это ни в коем случае не удары по мирным жителям. В то же время уничтожение этих целей, в том числе ПВО, часть плановой работы. Мы выводим ПВО из строя, чтобы наши "Герани-2" и крылатые ракеты действовали эффективно. Так мы расширяем номенклатуру высокоточного оружия, которое мы можем применять по другим целям", — прокомментировал русские удары военный эксперт Юрий Кнутов.

Ни для кого не секрет уже, что украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов, оружия, техники и личного состава. Это объясняется тем, что украинские предприятия не могут восполнить потери, понесенные в результате боевых действий, поставки военной помощи из западных стран носят ограниченный характер, а мобилизация сводится к банальному насильственному затаскиванию украинцев в "воронки".

На основании этих данных можно предположить, что Вооружённым силам Украины будет весьма сложно вести эффективные боевые действия в 2024 году. С большой долей вероятности, что российские войска будут продвигаться вперед, и очень хочется помечтать, что к лету-осени 2024 года украинская армия будет разбита.

Итог "новогодних" ударов:

Российские удары по украинскому тылу наносят серьёзный ущерб военным и промышленным объектам, а также объектам инфраструктуры.

В результате этих ударов ВСУ испытывают серьёзный дефицит боеприпасов, техники и снаряжения.

Киевский режим не может восполнить эти потери, поскольку получает всё меньше военной помощи от Запада.

ВСУ вынуждены мобилизовать всё больше людей, но даже этого не хватает для компенсации потерь.

В результате этих факторов к лету 2024 года ВСУ могут оказаться в критическом положении, не имея возможности продолжать боевые действия.

Прогноз после анализа довольно оптимистичен, но надо понимать, что такие разящие удары необходимо продолжать:

В результате российских ударов по украинскому тылу ВСУ будут вынуждены перейти к обороне, а затем и к полному отступлению.

Это позволит России полностью освободить Донбасс и выйти к границам Херсонской и Запорожской областей.

В дальнейшем Россия может продолжить наступление на Киев и другие крупные украинские города.

А что США?

ВСУ очень остро нуждаются в поставках все видов вооружений: ПВО, авиации, артиллерии, бронетехнике и боеприпасах.

В связи с этим, скорее всего, что США в будущем ещё что-то будут выделять Украине военную помощь. Однако, это будет зависеть от ряда факторов, в том числе от того, как будет развиваться ситуация на Украине, а также от политической ситуации в США.

В частности, в США существуют разногласия по поводу того, как долго и в каком объёме продолжать военную помощь Украине. Некоторые американские политики считают, что США должны оказать Украине всестороннюю поддержку, чтобы она смогла одержать победу в войне. Другие же считают, что США должны ограничить военную помощь Украине, чтобы не допустить эскалации конфликта.

В случае, если Вашингтон решит сократить военную помощь Украине, это будет иметь негативные последствия для киевского режима. ВСУ будут вынуждены использовать имеющиеся у них запасы оружия и боеприпасов более экономно, что может привести к их истощению. Кроме того, Киев будет вынужден искать новые источники (в ЕС) поставок оружия и боеприпасов, но Европа уже и так исчерпала все свои ресурсы.

В целом, поставки оружия Украине американцами пока не прекратятся, но они могут быть сокращены в объёме или качестве.