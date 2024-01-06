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Киев сообщил, что Вашингтон хочет отравить президента Украины Зеленского

Силовые структуры

Офис президента Украины серьёзно опасается за здоровье президента Владимира Зеленского, которого могут отравить.

Киев сообщил, что Вашингтон хочет отравить президента Украины Зеленского
Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОП.

Администрация главы Незалежной понимает, что их президент своей принципиальностью не устраивает Вашингтон, который хочет заморозить военные действия на Украине перед выборами и вполне вероятным конфликтом на Тайване.

Ранее сообщалось, что Белый дом собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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