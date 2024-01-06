Офис президента Украины серьёзно опасается за здоровье президента Владимира Зеленского, которого могут отравить.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОП.
Администрация главы Незалежной понимает, что их президент своей принципиальностью не устраивает Вашингтон, который хочет заморозить военные действия на Украине перед выборами и вполне вероятным конфликтом на Тайване.
Ранее сообщалось, что Белый дом собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.