Киев сообщил, что Вашингтон хочет отравить президента Украины Зеленского

Офис президента Украины серьёзно опасается за здоровье президента Владимира Зеленского, которого могут отравить.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОП.

Администрация главы Незалежной понимает, что их президент своей принципиальностью не устраивает Вашингтон, который хочет заморозить военные действия на Украине перед выборами и вполне вероятным конфликтом на Тайване.

Ранее сообщалось, что Белый дом собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине.