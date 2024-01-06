Военный эксперт Глазунов рассказал, что взятие Авдеевки даёт возможность для продвижения ВС РФ

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Взятие Авдеевки даст возможность ВС РФ осуществлять наступление за пределы Донбасса, соответствующее мнение выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в интервью "Ленте.ру". Также он признал особое значение боев за Авдеевку.

Фото: pxfuel.com

Он отметил, что взятие Авдеевки даёт возможность открыть простор для дальнейшего наступления в Донецкой области.

"По сути, после захвата Авдеевки открывается возможность не только для освобождения Донецкой области, но и продвижения дальше, поэтому Авдеевка имеет важное значение", — сказал Глазунов в интервью.

Эксперт считает, что в настоящее время нельзя определить, как долго продлится взятие Авдеевки. Многое зависит от степени подготовленности к боям ВСУ и ВС РФ.

Также эксперт выразил мнение, что в ВС РФ присутствует настрой на то, чтобы снизить число потерь живой человеческой силы.

"Будем стараться брать Авдеевку не торопясь, чтобы сохранить численный состав. Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь", — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что на Южно-Донецком фронте снайперы 34-й бригады Южного военного округа поддерживают наступление армии России в районе населённого пункта Приютного, уничтожая националистов. При поддержке российских снайперов штурмовые отряды ВС РФ захватили ряд опорных пунктов боевиков ВСУ, отбросив противника от важного посёлка.