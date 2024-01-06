Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдена связь между употреблением кофе и когнитивными функциями
Skoda представит рестайлинг модели Octavia в 2024 году
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго
Из-за чего ломается АКПП: как понять, что пора в сервис
Слоёный салат с курицей и черносливом: заменит "Оливье" на рождественском столе
Способ чистки эмалированных кастрюль от нагара
"Какой же он нытик": зодиак подсказывает, с какими знаками-мужчинами жизнь станет рутиной
Как быстро разморозить мясо, не используя микроволновку
Продюсер Лавров: Пугачёва пригласила бы на "Рождественские встречи" иноагентов

Военный эксперт Глазунов рассказал, что взятие Авдеевки даёт возможность для продвижения ВС РФ

1:47
Силовые структуры » Военные новости

Взятие Авдеевки даст возможность ВС РФ осуществлять наступление за пределы Донбасса, соответствующее мнение выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в интервью "Ленте.ру". Также он признал особое значение боев за Авдеевку.

Военный эксперт Глазунов рассказал, что взятие Авдеевки даёт возможность для продвижения ВС РФ
Фото: pxfuel.com

Он отметил, что взятие Авдеевки даёт возможность открыть простор для дальнейшего наступления в Донецкой области.

"По сути, после захвата Авдеевки открывается возможность не только для освобождения Донецкой области, но и продвижения дальше, поэтому Авдеевка имеет важное значение", — сказал Глазунов в интервью.

Эксперт считает, что в настоящее время нельзя определить, как долго продлится взятие Авдеевки. Многое зависит от степени подготовленности к боям ВСУ и ВС РФ.

Также эксперт выразил мнение, что в ВС РФ присутствует настрой на то, чтобы снизить число потерь живой человеческой силы.

"Будем стараться брать Авдеевку не торопясь, чтобы сохранить численный состав. Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь", — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что на Южно-Донецком фронте снайперы 34-й бригады Южного военного округа поддерживают наступление армии России в районе населённого пункта Приютного, уничтожая националистов. При поддержке российских снайперов штурмовые отряды ВС РФ захватили ряд опорных пунктов боевиков ВСУ, отбросив противника от важного посёлка.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
У Европы возникают самые неожиданные проблемы из-за деиндустриализации

Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.

Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат
Жимолости требуется особый уход
Сделайте это с жимолостью сразу после таяния снега: получите щедрый урожай летом
"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Ядерные силы РФ при гипотетическом противостоянии с США уничтожат Америку Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы
Медицинская справка на права больше не понадобится нескольким категориям водителей
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Последние материалы
Найдена связь между употреблением кофе и когнитивными функциями
Бойцы РФ получили приказ "не болтать". На фронтах СВО что-то готовится
Древние славяне – народ из голодного леса
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго
Военный эксперт Глазунов рассказал, что взятие Авдеевки даёт возможность для продвижения ВС РФ
Из-за чего ломается АКПП: как понять, что пора в сервис
Слоёный салат с курицей и черносливом: заменит "Оливье" на рождественском столе
Способ чистки эмалированных кастрюль от нагара
"Какой же он нытик": зодиак подсказывает, с какими знаками-мужчинами жизнь станет рутиной
Как быстро разморозить мясо, не используя микроволновку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников