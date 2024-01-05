На Южно-Донецком фронте снайперы 34-й бригады Южного военного округа поддерживают наступление армии России в районе населённого пункта Приютного, уничтожая националистов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
При поддержке российских снайперов штурмовые отряды ВС РФ захватили ряд опорных пунктов боевиков ВСУ, отбросив противника от важного посёлка.
Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Авдеевки по всем направлениям.
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