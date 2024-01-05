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Бои на стыке Запорожья и ДНР: 34-я бригада армии РФ охотится на боевиков ВСУ

Силовые структуры

На Южно-Донецком фронте снайперы 34-й бригады Южного военного округа поддерживают наступление армии России в районе населённого пункта Приютного, уничтожая националистов.

Бои на стыке Запорожья и ДНР: 34-я бригада армии РФ охотится на боевиков ВСУ
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

При поддержке российских снайперов штурмовые отряды ВС РФ захватили ряд опорных пунктов боевиков ВСУ, отбросив противника от важного посёлка.

Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Авдеевки по всем направлениям.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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