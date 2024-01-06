В последнее время подразделения Центрального и Западного военных округов провели серию наступлений на Сватово-Кременном направлении, продвинувшись вперёд.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Враг атакует в направлении Тернов и Новосадового. Имеет успех. Продвижение на фронте шириной 6,5 км в глубину до 2 км", — отмечает Генштаб ВСУ.
Продолжаются тяжёлые бои в районе балки Круглая и севернее посёлка. Армия России при поддержке бронетехники стремится улучшить тактическое положение у Тернов.
На Краснолиманском фронте нанесено поражение скоплениям сил и военной техники националистов в районе послёлка Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.
ВСУ потеряли до сотни боевиков, две машины и САУ "Гвоздика"
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.