Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД объяснили, почему нельзя подъезжать к заправке навстречу потоку
Микки Маус стал героем ужасов после истечения авторских прав
Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Автоэксперт Носко рассказал, стоит ли делать дошиповку облысевших зимних шин
Фильм по мотивам "Острых козырьков" начнут снимать уже в 2024 году
Спортивная журналистка Вайцеховская считает Софью Самоделкину самой перспективной фигуристкой
Специалисты поделились советами, как ухаживать за питомцами зимой
Флориан Филипо: во Франции призвали ликвидировать НАТО
10 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГИБДД

"Отважные" и ЗВО с боями продвинулись ещё на два километра у Лимана

Силовые структуры

В последнее время подразделения Центрального и Западного военных округов провели серию наступлений на Сватово-Кременном направлении, продвинувшись вперёд.

"Отважные" и ЗВО с боями продвинулись ещё на два километра у Лимана
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Враг атакует в направлении Тернов и Новосадового. Имеет успех. Продвижение на фронте шириной 6,5 км в глубину до 2 км", — отмечает Генштаб ВСУ.

Продолжаются тяжёлые бои в районе балки Круглая и севернее посёлка. Армия России при поддержке бронетехники стремится улучшить тактическое положение у Тернов.

На Краснолиманском фронте нанесено поражение скоплениям сил и военной техники националистов в районе послёлка Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли до сотни боевиков, две машины и САУ "Гвоздика"

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сделайте это с жимолостью сразу после таяния снега: получите щедрый урожай летом

Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.

Жимолости требуется особый уход
Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат
У Европы возникают самые неожиданные проблемы из-за деиндустриализации
"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Ядерные силы РФ при гипотетическом противостоянии с США уничтожат Америку Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы
Медицинская справка на права больше не понадобится нескольким категориям водителей
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Последние материалы
Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Автоэксперт Носко рассказал, стоит ли делать дошиповку облысевших зимних шин
Фильм по мотивам "Острых козырьков" начнут снимать уже в 2024 году
Спортивная журналистка Вайцеховская считает Софью Самоделкину самой перспективной фигуристкой
Специалисты поделились советами, как ухаживать за питомцами зимой
Флориан Филипо: во Франции призвали ликвидировать НАТО
10 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГИБДД
Методы борьбы с белокрылкой могут быть различны
Россиянин Андрей Рублёв стал финалистом турнира ATP-250 в Гонконге
Микробиолог Мартин: полотенца в ванной несут опасность для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников