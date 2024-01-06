Вооружённые силы Украины изменили тактику из-за нехватки личного состава.
Всё чаще опорные пункты на "нулевой отметке" фронта и первая линия обороны остаются вообще без пехоты ВСУ. Или же там остается минимальное количество боевиков.
Как только российская армия начинает штурмовать позиции, туда забрасывается подкрепление, которое должно удержать позиции и не дать довести русским до конца свою атаку.
Эту тактику националисты уже используют на Купянском и Сватовском фронтах, а также на севере Артёмовска.
Такие "пожарные команды", затыкающие наиболее опасные участки фронта, новым тактическим приёмом назвать нельзя. Но использование этого подхода на всех направлениях говорит только о том, что у Киева есть большие сложности с удержанием всей линии фронта.
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.