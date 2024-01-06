ВСУ изменили тактику из-за нехватки личного состава, применяя "пожарные команды"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины изменили тактику из-за нехватки личного состава.

Фото: topwar.ru

Всё чаще опорные пункты на "нулевой отметке" фронта и первая линия обороны остаются вообще без пехоты ВСУ. Или же там остается минимальное количество боевиков.

Как только российская армия начинает штурмовать позиции, туда забрасывается подкрепление, которое должно удержать позиции и не дать довести русским до конца свою атаку.

Эту тактику националисты уже используют на Купянском и Сватовском фронтах, а также на севере Артёмовска.

Такие "пожарные команды", затыкающие наиболее опасные участки фронта, новым тактическим приёмом назвать нельзя. Но использование этого подхода на всех направлениях говорит только о том, что у Киева есть большие сложности с удержанием всей линии фронта.