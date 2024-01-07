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"Терминаторы" эффективно охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной

Силовые структуры

Состоящая на вооружении ВС РФ, БМПТ — боевая машина поддержки танков "Терминатор", оказалась весьма эффективной в лесопосадках под Кременной.

"Терминаторы" эффективно охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
Фото: mil.ru

Об этом сообщает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам аналитика, "Терминатор" работает по кронам деревьев, где детонируют осколочно-фугасные снаряды и осколочное поле эффективно секло пехоту, чего нельзя достичь на открытом пространстве.

"У нас полно других средств поддержки танков. Наши дроны работают в связках. Были кадры, когда противник спрятался в подвале дома с железными дверями. Первый беспилотник разносит железную дверь, а второй БПЛА залетает внутрь. Миномет такого эффекта добиться не может. Это дёшево, компактно и эффективно", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что именно на войну беспилотников будет делаться основной упор.

Шквал огня не даст поднять голову .Терминатор нашел место в русских войсках
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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