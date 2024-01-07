"Терминаторы" эффективно охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной

Состоящая на вооружении ВС РФ, БМПТ — боевая машина поддержки танков "Терминатор", оказалась весьма эффективной в лесопосадках под Кременной.

Фото: mil.ru

Об этом сообщает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам аналитика, "Терминатор" работает по кронам деревьев, где детонируют осколочно-фугасные снаряды и осколочное поле эффективно секло пехоту, чего нельзя достичь на открытом пространстве.

"У нас полно других средств поддержки танков. Наши дроны работают в связках. Были кадры, когда противник спрятался в подвале дома с железными дверями. Первый беспилотник разносит железную дверь, а второй БПЛА залетает внутрь. Миномет такого эффекта добиться не может. Это дёшево, компактно и эффективно", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что именно на войну беспилотников будет делаться основной упор.