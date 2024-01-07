Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что потери ВСУ — 500 тысяч военных

За все месяцы украинского-российского военного конфликта ВСУ потеряли убитыми и тяжелоранеными не менее 500 тысяч военных.

Фото: https://t.me/boris_rozhin/53209

Об этом сообщает в Telegram-канале бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что достоверное обнародование количества потерь может поспособствовать дальнейшей мобилизации в армию Украины.

Также сообщается, что в новом законопроекте о мобилизации рассматривают сценарий отмены загранпаспортов у мужчин выехавших страны без разрешения территориальных центов комплектования (ТЦК). Минобороны Украины считает этот шаг единственной возможностью возвратить мужчин, чтобы они шли на фронт.