Переданные ВСУ немецкие танки "Леопарды" больше непригодны для военных действий.
Об этом пишет Breitbart.
Большинство из Leopard 2 разбили Вооружённые силы РФ, а которые уцелели, доломали сами украинцы, когда пытались их починить.
Берлин в связи с этим предложил нарастить производство "Леопардов" и увеличить объёмы их поставки киевскому режиму. Сами немцы отреагировали это сообщением, что Украина превратилась в крупнейшую в мире свалку металлолома.
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