Раскрыты причины провала немецких Leopard 2: украинцы сами доламывают

Переданные ВСУ немецкие танки "Леопарды" больше непригодны для военных действий.

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Об этом пишет Breitbart.

Большинство из Leopard 2 разбили Вооружённые силы РФ, а которые уцелели, доломали сами украинцы, когда пытались их починить.

Берлин в связи с этим предложил нарастить производство "Леопардов" и увеличить объёмы их поставки киевскому режиму. Сами немцы отреагировали это сообщением, что Украина превратилась в крупнейшую в мире свалку металлолома.