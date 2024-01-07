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Раскрыты причины провала немецких Leopard 2: украинцы сами доламывают

Силовые структуры

Переданные ВСУ немецкие танки "Леопарды" больше непригодны для военных действий.

Раскрыты причины провала немецких Leopard 2: украинцы сами доламывают
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом пишет Breitbart.

Большинство из Leopard 2 разбили Вооружённые силы РФ, а которые уцелели, доломали сами украинцы, когда пытались их починить.

Берлин в связи с этим предложил нарастить производство "Леопардов" и увеличить объёмы их поставки киевскому режиму. Сами немцы отреагировали это сообщением, что Украина превратилась в крупнейшую в мире свалку металлолома.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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