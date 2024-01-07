Пророчество Жириновского о России и Украине на 2024 год: всем надо ждать марта

Владимир Жириновский в своё время сделал немало предсказаний, и некоторые из них сбываются.

Фото: официальный сайт Правительства России

Возможно, многие помнят пророчество лидера ЛДПР о начале специальной операции "в 4 часа утра, 22 февраля". Правда, он тогда промахнулся лишь на два дня. Но не все помнят, что у знаменитого предсказания политика было продолжение с датой окончания СВО.

"Подождите 19 сентября. Всё затихнет, всё заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента", — заявил Владимир Вольфович.

Жириновский не уточнил, о выборах какого именно президента идёт речь: российского или украинского. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже сказал, что выборы он откладывает на неопределенный срок из-за военного положения.

Но основатель и бессменный лидер ЛДПР также предсказал, что после Зеленского в Незалежной уже никого не будет, поскольку Зеленский — последний президент.

Если Жириновский не ошибся, уже скоро нас ждёт кардинальное изменение ситуации в СВО.