Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У певицы Натальи Штурм скончалась мама
Обманываем орхидеи, и заставляем их цвести разом
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что потери ВСУ — 500 тысяч военных
Самый вкуснейший лимонный кекс с глазурью
Терапевт Жито призвал выходить на свежий воздух во время употребления алкоголя
Аппетитный торт "Зебра" без выпечки
Эксперты рассказали, как выбрать антифриз
Святочные гадания: Гадание по книге
Названы преимущества и недостатки домашних тренировок

Пророчество Жириновского о России и Украине на 2024 год: всем надо ждать марта

Силовые структуры

Владимир Жириновский в своё время сделал немало предсказаний, и некоторые из них сбываются.

Пророчество Жириновского о России и Украине на 2024 год: всем надо ждать марта
Фото: официальный сайт Правительства России

Возможно, многие помнят пророчество лидера ЛДПР о начале специальной операции "в 4 часа утра, 22 февраля". Правда, он тогда промахнулся лишь на два дня. Но не все помнят, что у знаменитого предсказания политика было продолжение с датой окончания СВО.

"Подождите 19 сентября. Всё затихнет, всё заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента", — заявил Владимир Вольфович.

Жириновский не уточнил, о выборах какого именно президента идёт речь: российского или украинского. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже сказал, что выборы он откладывает на неопределенный срок из-за военного положения.

Но основатель и бессменный лидер ЛДПР также предсказал, что после Зеленского в Незалежной уже никого не будет, поскольку Зеленский — последний президент.

Если Жириновский не ошибся, уже скоро нас ждёт кардинальное изменение ситуации в СВО.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Последние материалы
У певицы Натальи Штурм скончалась мама
Обманываем орхидеи, и заставляем их цвести разом
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что потери ВСУ — 500 тысяч военных
Самый вкуснейший лимонный кекс с глазурью
Терапевт Жито призвал выходить на свежий воздух во время употребления алкоголя
Аппетитный торт "Зебра" без выпечки
Эксперты рассказали, как выбрать антифриз
Святочные гадания: Гадание по книге
Названы преимущества и недостатки домашних тренировок
Гепатолог Вялов назвал еду, которая выведет из строя поджелудочную
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников