Прилёт "Искандеров" по Харькову: нанесён удар по штабу армии Украины

Беспилотные аппараты ВС РФ летят в воскресенье, 7 января, вечером по Одесской области.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", прошли дроны-камикадзе очень свободно по всему южному маршруту. Теперь новая группа летит через Чёрное море. По всей вероятности, будут и другие группы на разных направлениях.

Удары нанесены, предположительно, ракетами "Искандер" по Харькову, по информации уничтожен штаб ВСУ. Также на данный момент русские БПЛА бьют по ближнему тылу украинских позиций возле линии боевого соприкосновения.

Киев запретил тратить ракеты систем ПВО на беспилотники-камикадзе. ВСУ очень сильно экономит ракеты противовоздушной обороны, подытожил портал.