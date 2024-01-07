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Один в поле воин: полное видео, как боец РФ атаковал ВСУ, уничтожив врага

0:45
Силовые структуры

Появилось полное видео, как российский боец атаковал позиции Вооружённых сил Украины, уничтожив боевиков.

Один в поле воин: полное видео, как боец РФ атаковал ВСУ, уничтожив врага
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По многочисленным просьбам подписчиков, которые переживали за русского солдата и спрашивали, почему боец один, публикуется расширенный видеоролик.

У Сватово отважный штурмовик Западного военного округа участвовал в атаке, затем бойцы стали отходить, но солдат решил доделать дело и в одиночку атаковал позиции украинцев: подошёл на дистанцию броска гранаты, точно бросил прямо в позицию националиста, и вернулся к своим товарищам.

Позже националисты стали эвакуировать трупы всушников.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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