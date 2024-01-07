Появилось полное видео, как российский боец атаковал позиции Вооружённых сил Украины, уничтожив боевиков.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По многочисленным просьбам подписчиков, которые переживали за русского солдата и спрашивали, почему боец один, публикуется расширенный видеоролик.
У Сватово отважный штурмовик Западного военного округа участвовал в атаке, затем бойцы стали отходить, но солдат решил доделать дело и в одиночку атаковал позиции украинцев: подошёл на дистанцию броска гранаты, точно бросил прямо в позицию националиста, и вернулся к своим товарищам.
Позже националисты стали эвакуировать трупы всушников.
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