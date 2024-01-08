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Киев знает, что скоро придут плохие новости с фронта и тушит "пожар" живой силой

0:37
Силовые структуры

Украинской власти скоро стоит ждать очень плохих новостей с фронта.

Киев знает, что скоро придут плохие новости с фронта и тушит "пожар" живой силой
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на собственный источник из офиса президента Украины.

"Банковая в курсе. Тушат "пожар" живой силой", — отмечает портал.

Кстати, после шести дней перерыва российская армия нанесла новый массированный удар по военным объектам Украины.

Ранее сообщалось, что киевский режим держит "миниплацдарм" в Крынках по одной причине — там находят горы трупов боевиков Вооружённых сил Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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