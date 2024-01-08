Киев знает, что скоро придут плохие новости с фронта и тушит "пожар" живой силой

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинской власти скоро стоит ждать очень плохих новостей с фронта.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на собственный источник из офиса президента Украины.

"Банковая в курсе. Тушат "пожар" живой силой", — отмечает портал.

Кстати, после шести дней перерыва российская армия нанесла новый массированный удар по военным объектам Украины.

Ранее сообщалось, что киевский режим держит "миниплацдарм" в Крынках по одной причине — там находят горы трупов боевиков Вооружённых сил Украины.