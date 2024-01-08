Украинской власти скоро стоит ждать очень плохих новостей с фронта.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на собственный источник из офиса президента Украины.
"Банковая в курсе. Тушат "пожар" живой силой", — отмечает портал.
Кстати, после шести дней перерыва российская армия нанесла новый массированный удар по военным объектам Украины.
Ранее сообщалось, что киевский режим держит "миниплацдарм" в Крынках по одной причине — там находят горы трупов боевиков Вооружённых сил Украины.
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.