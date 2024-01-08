Киев держит "плацдарм" в Крынках по одной причине: горы трупов боевиков ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев держит "мини плацдарм" на левобережье Днепра в Крынках по одной простой причине.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Если ВСУ уйдут оттуда, то вскроется колоссальная проблема — брошенные трупы погибших боевиков, которые "русские массово отснимут и выложат в Интернет".

Эффект от этого будет катастрофичен для Банковой, пишет Telegram-канал "Легитимный".

Напомним, что оттуда давно не эвакуируют убитых и раненых. Поэтому аналитики говорят, что Крынки держать "затратно", но и выйти оттуда нельзя.

Киевский режим сам создал себе проблему из-за преследования ситуативных целей, и продолжает решать её за счёт жизней простого народа, но отсюда проблема становится более масштабной.

Ещё одна причина — удар по имиджу президента Зеленского, который загнал туда первоклассные морскую пехоту и спецназ, которых нещадно "покосили".