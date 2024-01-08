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ВСУ на Западной Украине готовят три военных аэродрома для расположения F-16

0:38
Силовые структуры

Вооружённые силы Незалежной на Западной Украине готовят три запасных военных аэродрома для расположения американских самолётов F-16.

ВСУ на Западной Украине готовят три военных аэродрома для расположения F-16
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Об этом со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, сообщает Telegram-канал "Резидент".

Запасные военные аэродромы готовят в Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областиях.

Главный будет находиться на максимально близком расстоянии от Румынии, в н. п. Коломые в Ивано-Франковской области. Сама Румыния планируется использоваться как основная ремонтная база для натовских самолётов, подытожил портал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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