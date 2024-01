Your browser does not support the audio element.

Вооружённые силы Незалежной на Западной Украине готовят три запасных военных аэродрома для расположения американских самолётов F-16.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.