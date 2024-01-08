Вооружённые силы Незалежной на Западной Украине готовят три запасных военных аэродрома для расположения американских самолётов F-16.
Об этом со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, сообщает Telegram-канал "Резидент".
Запасные военные аэродромы готовят в Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областиях.
Главный будет находиться на максимально близком расстоянии от Румынии, в н. п. Коломые в Ивано-Франковской области. Сама Румыния планируется использоваться как основная ремонтная база для натовских самолётов, подытожил портал.
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