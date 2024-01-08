Продолжается ликвидация западных наёмников на Украине.
В бою у Крынок ликвидирован очередной американский морпех 20-летний Патрик Брайан.
Он родился 25 февраля .2003 года в Паркерсбурге, Западная Вирджиния.
По сообщениям, он любил голливудские боевики, после чего поверил в себя, и приехал на Украину летом 2022 года. Вступил в Международный легион, воевал на Харьковском направлении.
В 2023 году его ранило у Артёмовска осколком гранаты и контузило. Сейчас его подразделение выполняет задачи на левом берегу реки Днепр.
Ликвидировали наёмника российские бойцы 4 декабря 2023 года.
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.