В бою у Крынок ликвидирован американский морской пехотинец наёмник

Продолжается ликвидация западных наёмников на Украине.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

В бою у Крынок ликвидирован очередной американский морпех 20-летний Патрик Брайан.

Он родился 25 февраля .2003 года в Паркерсбурге, Западная Вирджиния.

По сообщениям, он любил голливудские боевики, после чего поверил в себя, и приехал на Украину летом 2022 года. Вступил в Международный легион, воевал на Харьковском направлении.

В 2023 году его ранило у Артёмовска осколком гранаты и контузило. Сейчас его подразделение выполняет задачи на левом берегу реки Днепр.

Ликвидировали наёмника российские бойцы 4 декабря 2023 года.