The Telegraph: Запад начинают "выбешивать постоянные карканья" Зеленского

Запад начинают жутко раздражать постоянные "карканья Владимира Зеленского", будто Украина на фронте защищает не столько себя, сколько Евросоюз и США от будущей российской агрессии.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Среди хозяев киевской власти уже никто не верит, что РФ на них нападёт в случае достижения целей и задач спецоперации.

Однако авторы статьи подтверждают, что сейчас президент Незалежной и его администрация сталкиваются с испытаниями, которые более серьёзны, чем те, с которыми Киев столкнулся 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина на Западной Украине готовит три военных аэродрома для расположения американских истребителей F-16.