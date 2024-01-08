Запад начинают жутко раздражать постоянные "карканья Владимира Зеленского", будто Украина на фронте защищает не столько себя, сколько Евросоюз и США от будущей российской агрессии.
Об этом сообщило издание The Telegraph.
Среди хозяев киевской власти уже никто не верит, что РФ на них нападёт в случае достижения целей и задач спецоперации.
Однако авторы статьи подтверждают, что сейчас президент Незалежной и его администрация сталкиваются с испытаниями, которые более серьёзны, чем те, с которыми Киев столкнулся 24 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Украина на Западной Украине готовит три военных аэродрома для расположения американских истребителей F-16.
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.