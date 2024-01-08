Reuters: террорист Брейвик попросит освобождения из-за глубокой депрессии

Террорист Андерс Брейвик находится в депрессии. В связи с этим он попросил об освобождении из заключения, сообщает Reuters. Известно, что он отбывает уже 12 лет.

Фото: Global Look Press

9 января ожидается, его выступление перед судом. Он хочет сделать запрос о снятии ограничений на коммуникацию. Адвокат Бреёвика сообщил, что заключённый больше не хочет жить.

По мнению юристов Брейвик продолжает представлять угрозу безопасности.

"Он по-прежнему гордится тем, что сделал, и придерживается тех же идеологических взглядов", — заявил адвокат Андреас Хьетланд.

Известно, что Брейвик был организатором терактов в Осло и нападения на лагерь правящей Норвежской рабочей партии в 2011 году. 77 человек и 151 было ранено.

Ранее сообщалось о том, что бывший американский морпех Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и находящийся в заключении, заявил, что может оказаться брошенным властями США, поскольку между Москвой и Вашингтоном действует соглашение об обмене журналиста NYT Эвана Гершковича. Так, Уилан может остаться в России на неопределённый срок.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Российские силовики обнаружили на его флешке была информацию, составляющая государственную тайну.