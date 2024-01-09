Российские солдаты рассказали, что больше всего тревожит наших военнослужащих на фронте.
Помимо обычных солдатских тревог: не подвести товарищей, не попасть под обстрел, есть молчаливый страх, что спецоперация закончится "на полуслове", а русские города Одесса и Харьков так и не будут освобождены.
Об этом рассказывает боец взвода связи 10-й казачьей бригады "Дон" Павел Еремеев, отмечая, что, к счастью, новости с различных участков дают надежду, что все исконно русские города будут освобождены.
Что касается прогнозов на 2024 год, то, по его словам, исход дела зависит не только от бойцов, но зависит и от того, что происходит в тылу.
"У нас одни граждане последнюю копейку волонтёрам отдают, другие миллиарды долгов только по налогам непонятно как нажили. У нас в окопах война, а депутаты о стандартах шаурмы рассуждают. Вот такой расклад. Поэтому у русских солдат план простой — драться с врагом до победного. И надежда, что в новом году с этим планом справимся", — цитирует "Царьград" Еремеева.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.