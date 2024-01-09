Бойцы ВС РФ: "Страх, что спецоперация закончится на полуслове"

Российские солдаты рассказали, что больше всего тревожит наших военнослужащих на фронте.

Фото: Личный архив Александра Березина

Помимо обычных солдатских тревог: не подвести товарищей, не попасть под обстрел, есть молчаливый страх, что спецоперация закончится "на полуслове", а русские города Одесса и Харьков так и не будут освобождены.

Об этом рассказывает боец взвода связи 10-й казачьей бригады "Дон" Павел Еремеев, отмечая, что, к счастью, новости с различных участков дают надежду, что все исконно русские города будут освобождены.

Что касается прогнозов на 2024 год, то, по его словам, исход дела зависит не только от бойцов, но зависит и от того, что происходит в тылу.