Взяв населённый пункт Марьинка российские войска продвигаются к Курахово.
ВС РФ уже заняли более 1,5 кв. км., сообщает Telegram-канал "Русской Весны".
"Русские не остановились на захвате Марьинки, и продолжают штурмовать дачные участки в сторону Георгиевки (+1,5км²), ухудшая нам обстановку в Курахово", — подтвердили в ВСУ.
В восточных окрестностях села армия России заняла Православный храм УПЦ МП и несколько домов. Также зафиксировано продвижение ВС РФ на юго-востоке садового товарищества "Урожай", который находится западнее Марьинки.
Армия РФ атакует, улучшая тактическое положение в СТ и севернее — в восточной части Георгиевки.
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