Взяв Марьинку, армия России продвигается к Курахово, заняв более 1,5 км²

Взяв населённый пункт Марьинка российские войска продвигаются к Курахово.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

ВС РФ уже заняли более 1,5 кв. км., сообщает Telegram-канал "Русской Весны".

"Русские не остановились на захвате Марьинки, и продолжают штурмовать дачные участки в сторону Георгиевки (+1,5км²), ухудшая нам обстановку в Курахово", — подтвердили в ВСУ.

В восточных окрестностях села армия России заняла Православный храм УПЦ МП и несколько домов. Также зафиксировано продвижение ВС РФ на юго-востоке садового товарищества "Урожай", который находится западнее Марьинки.

Армия РФ атакует, улучшая тактическое положение в СТ и севернее — в восточной части Георгиевки.