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В России начнётся выпуск дронов всех типов для Вооруженных сил

Силовые структуры » Военные новости

Для ВС РФ будет создана линия новых дронов всех типов — от сверхмалых до тяжелых ударных. Соответствующую информацию 9 января на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В России начнётся выпуск дронов всех типов для Вооруженных сил
Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.

"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта", — сообщил глава Минобороны.

Заявлено, что в ближайшее время будут повышены возможности военной спутниковой группировки ВС РФ. Шойгу отметил, что следует повысить эффективность применения средств ведения разведки и защиты воздуха.

Российские военные часто используют опыт, которые получили во время СВО. Минобороны также привлекает новых людей для работы.

Ранее сообщалось о том, что Украина атаковала Крым крылатыми ракетами НАТО Storm Shadow. Два штурмовика Су-24М в районе Николаева сделали запуск этих ракет. Натовские ракеты должны были ударить по военному аэродрому в городе Саки. Кстати, именно недалеко от этого аэродрома ночью 5 января активно крутились беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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