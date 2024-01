Для ВС РФ будет создана линия новых дронов всех типов — от сверхмалых до тяжелых ударных. Соответствующую информацию 9 января на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Фото: CreativeCommons by by АрміяInform is licensed under "UA FPV strike drones 02" by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0.