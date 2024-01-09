Скотт Риттер: "Война окончена, стратегически Россия победила"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев уже ничего не может сделать со стратегическим поражением — Россия уже победила в этом противостоянии.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

"У них (ВСУ) не осталось никаких войск, у них вообще ничего не осталось. Вдобавок ко всему, США отказались от них как от дурной привычки. Потому что это и есть дурная привычка. У нас всё в порядке с Израилем — все артиллерийские боеприпасы, которые мы накапливаем для отправки в Украину, отправляются прямиком в Израиль. Украина обижается: "Это было нам обещано". — Ты ничего не получишь… Эта война окончена", — отмечает бывший морской пехотинец.

Украина не сможет победить, и ничего не сможет сделать. На неё уже политически давят, чтобы заставить Киев пойти на перемирие, отметил аналитик.

Плохая новость для киевского режима в том, что ВС РФ не собираются останавливаться на условиях, приемлемых для Украины. Кремль будет диктовать дальнейшее, подытожил Риттер.