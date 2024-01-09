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Военкомы Украины стали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону

Силовые структуры

Работники территориальных центров комплектации (ТЦК) начали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону.

Военкомы Украины стали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Помните как на майдане требовали нормировать шлемы, чтобы найти любого кто нарушает закон, а тут все просто", — отмечает портал.

При этом нардепы Рады продолжают молчать, пока на Украине нарушают закон сотрудники военкоматов и мало кого не волнует, что Конституция страны уже не гарантирует права граждан.

Вот так дискредитируют демократию в стране, а потом почему-то все спрашивают, почему граждане Незалежной не верят власти.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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