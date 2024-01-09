Военкомы Украины стали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону

Работники территориальных центров комплектации (ТЦК) начали прятать лица, чтобы потом их нельзя было наказать по закону.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

"Помните как на майдане требовали нормировать шлемы, чтобы найти любого кто нарушает закон, а тут все просто", — отмечает портал.

При этом нардепы Рады продолжают молчать, пока на Украине нарушают закон сотрудники военкоматов и мало кого не волнует, что Конституция страны уже не гарантирует права граждан.

Вот так дискредитируют демократию в стране, а потом почему-то все спрашивают, почему граждане Незалежной не верят власти.