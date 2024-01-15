Курганский студент получил пять лет колонии за подготовку диверсий

По имеющимся у силовиков данным, фигурант получал инструкции из заграницы, и планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры. Кроме того, он собирался вести агитационную работа, распространяя фейки в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.
"Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Как уточняется в источнике, приговор уже вступил в законную силу.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.