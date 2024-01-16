Расстрелявший из автомата машину с надписью "Дети" боевик "Азова"* в ДНР получил срок

Боевик "Азова"* Михайленко получил пожизненный срок за расстрел машины с детьми

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Старший пулеметчик отряда спецназа нацистского батальона "Азов"* Сергей Михайленко осужден за расстрел машины с надписью "Дети" в Мариуполе весной 2022 года и за жестокое обращение с мирным населением. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры РФ.

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Верховный суд ДНР признал его виновным в убийстве четырех мирных граждан, а также в покушении на убийство других мирных людей.

Весной 2022 года, по информации СКР, Михайленко из автомата расстрелял в Мариуполе машину с беженцами, хотя видел на ней белые ленты и надпись "Дети". В итоге в салоне автомобиля погибли трое взрослых и ребенок. Двоим детям и их бабушке удалось выжить. Они дали показания, которые легли в основу обвинения.

Стрелявший по детям боевик "Азова"* приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

*запрещённая в России террористическая организация.