СК РФ хочет возбудить дело из-за поста главы узбекского землячества о спецоперации

Бастрыкин поручил завести дело об оскорблении участников СВО против Баратова

Следственный комитет РФ намерен возбудить уголовное дело из-за поста главы узбекского землячества о специальной военной операции на Украине.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, речь идёт главе межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмане Баратове. Известно, что соответствующий пост Баратов разместил на своей странице в одной из социальных сетей. Однако представители СК РФ не уточнили, именно пост стал причиной для возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что завести уголовное дело поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. При этом с просьбой отреагировать на публикацию Баратова к Бастрыкину обратились российские военные корреспонденты.