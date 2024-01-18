Киевский режим атаковал Москву и Петербург беспилотниками: подробности

ПВО отразили попытку атаки беспилотников на Москву и Петербург

ПВО отразили попытку киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Санкт-Петербург в полвторого ночи 18 января, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Фото: Grupa WB

Один из дронов был уничтожен над Московской областью, другой — перехвачен над территорией Ленинградской области, указано в сообщении ведомства.

Инцидент вынудил международный аэропорт Пулково приостановить работу из-за введения плана "Ковёр", подтвердила информационная служба воздушной гавани.

"Всё восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана", — добавили там.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что вражеский дрон был сбит над Подольском. По его словам, пострадавших и разрушений на месте ЧП нет, работают экстренные службы.