Киевский режим атаковал Москву и Петербург беспилотниками: подробности

ПВО отразили попытку киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Санкт-Петербург в полвторого ночи 18 января, сообщило Минобороны РФ в четверг.
Один из дронов был уничтожен над Московской областью, другой — перехвачен над территорией Ленинградской области, указано в сообщении ведомства.
Инцидент вынудил международный аэропорт Пулково приостановить работу из-за введения плана "Ковёр", подтвердила информационная служба воздушной гавани.
"Всё восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана", — добавили там.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что вражеский дрон был сбит над Подольском. По его словам, пострадавших и разрушений на месте ЧП нет, работают экстренные службы.
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