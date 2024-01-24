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Киев планирует получить в 2024 году западное оружие, "которого ещё нет"

Украина хочет получить от Запада оружие, "которого ещё нет"

1:32
Силовые структуры » Военные новости

Представитель Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев планирует получить в 2024 году западное оружие, "которого ещё нет".

Украина хочет получить от Запада оружие, "которого ещё нет"
Фото: facebook.com by State Emergency Service of Ukraine

Об этом Павлюк рассказал, подводя итоги встречи контактной группы по обороне "Рамштайн". Он добавил, что вооружения — не единственное, чего ожидает Киев в текущем году. По его словам, анонсированы также "большие пакеты помощи от ряда государств".

"Поддержка продолжается. Она будет и дальше продолжаться. В этом году получим оружие, которого ещё нет и которое поможет уничтожать логистические узлы", — заявил представитель украинского оборонного ведомства.

Павлюк добавил, что участники контактной группы "Рамштайн" обговорили увеличение производства оружия и боеприпасов для ВСУ, которые поступят в украинскую армию в рамках "больших пакетов помощи".

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал нехватку боеприпасов "серьезной проблемой" ВСУ. В середине января около 50 государств, входящих в формат "Рамштайн", организовали коалицию для ускорения поставок Киеву вооружений, в частности — артиллерийских систем и снарядов.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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