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Политолог Ищенко назвал главную цель новой стратегии ВСУ

1:35
Силовые структуры » Военные новости

На фронте ВСУ хотят менять стратегию.

Политолог Ищенко назвал главную цель новой стратегии ВСУ
Фото: apral.ru

Это заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам новая украинская стратегия заключается в постепенном сокращение линии боевого соприкосновения (фронта), когда отступая и пытаясь сохранить численность личного состава, националисты будут выигрывать время для подготовки нового театра военных действий странами запада на прибалтийском направлении.

У США сегодня есть ещё одна возможность продлить киевскую агонию. Это попробовать организовать ещё один фронт в Литве, Латвии и Эстонии, при поддержке ФРГ, Польши, Финляндии и Швеции. Правда, для подготовки и накопления сил западным странам нужны месяц. А времени у них в обрез. Поэтому они пытаются убедить европейцев в том, что русские ну Украине не остановятся.

"Потеря таких территорий и сопутствующие потери в людях и технике, неизбежные при вынужденном быстром отступлении, будут восприняты и на Западе и украинским обществом как полный разгром ВСУ. После этого найти силы, чтобы хотя бы ненадолго стабилизировать линию фронта будет сложно", — пишет эксперт.

Он отмечает, что выбор новый тактики ВСУ будет иметь вынужденный характер и вынудит их как раз российские войска, пишет "Военное дело". А вот ей не надо втягиваться во фронтальные бои, а просто перейти к параллельному преследованию противника, растягивая линию фронта и заставляя покинувших бандеровцев отступает всё дальше, при этом терять людей, технику, склады и остатки морального духа, подытожил Ищенко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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