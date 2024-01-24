Смена стратегии: что и зачем теперь будут предпринимать украинские войска

Политолог Ищенко назвал главную цель новой стратегии ВСУ

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фронте ВСУ хотят менять стратегию.

Фото: apral.ru

Это заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам новая украинская стратегия заключается в постепенном сокращение линии боевого соприкосновения (фронта), когда отступая и пытаясь сохранить численность личного состава, националисты будут выигрывать время для подготовки нового театра военных действий странами запада на прибалтийском направлении.

У США сегодня есть ещё одна возможность продлить киевскую агонию. Это попробовать организовать ещё один фронт в Литве, Латвии и Эстонии, при поддержке ФРГ, Польши, Финляндии и Швеции. Правда, для подготовки и накопления сил западным странам нужны месяц. А времени у них в обрез. Поэтому они пытаются убедить европейцев в том, что русские ну Украине не остановятся.

"Потеря таких территорий и сопутствующие потери в людях и технике, неизбежные при вынужденном быстром отступлении, будут восприняты и на Западе и украинским обществом как полный разгром ВСУ. После этого найти силы, чтобы хотя бы ненадолго стабилизировать линию фронта будет сложно", — пишет эксперт.

Он отмечает, что выбор новый тактики ВСУ будет иметь вынужденный характер и вынудит их как раз российские войска, пишет "Военное дело". А вот ей не надо втягиваться во фронтальные бои, а просто перейти к параллельному преследованию противника, растягивая линию фронта и заставляя покинувших бандеровцев отступает всё дальше, при этом терять людей, технику, склады и остатки морального духа, подытожил Ищенко.