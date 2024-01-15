Россия запустила в производство высокоточную кассетную бомбу "Дрель"

Первый полк истребителей-невидимок Су-57 получит высокоточную кассетную "Дрель"

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский государственный оборонный концерн "Ростех" объявил, что планирует в 2024 году наладить серийное производство 500-килограммовой высокоточной кассетной бомбы ПБК-500У "Дрель".

Фото: https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/03/8/og_og_1454504102231878286.jpg

Истребители возьмут

Система вооружения "уже прошла все виды испытаний, предусмотренных заказчиком" — Министерством обороны. Бомбы предназначены для использования в качестве основного оружия свободного планирования на истребителях пятого поколения самолётов Су-57, производство которых в 2023 году резко возросло до 12 единиц в год, что более чем удвоило размер парка до 22 самолетов.

Ожидается, что "Дрель" также станет основным вооружением быстро растущего парка фронтовых бомбардировщиков Су-34. С июля 2022 года поступили на вооружение модернизированные варианты Су-34М.

Оба истребителя используют ограниченные технологии "стелс", имеют дальность полета более чем в два раза превышающую дальность любого западного класса истребителей, а также могут нести стратегические крылатые ракеты большой дальности, обычно устанавливаемые только на тяжёлых бомбардировщиках. Эти два класса являются единственными российскими истребителями, находящимися в настоящее время в производстве, на которые, как ожидается, заказы будут только расти (и не только из РФ).

Дрель для "соседей"

Системы наведения бомбы "Дрель" имеют отличное качество - "выстрелил и забыл", то есть они не требуют подсветки целей или проводного наведения самолётом. Бомбы используют инерциальную и спутниковую навигацию ГЛОНАСС для максимальной точности, оснащены системой опознавания "свой-чужой" и средствами радиоэлектронной борьбы. По опубликованным характеристикам, системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстро движущихся целей.

Каждая бомба содержит 15 самонаводящихся элементов противотанкового поражения весом около 15-ти килограммов каждый. Сочетание высокой полезной нагрузки суббоеприпасов с точностью бомбы позволяет очень небольшому количеству "Дрелей" нанести огромный ущерб, который потребовал бы множества бомбардировочных заходов при использовании более "старых" бомб.

Оценочно, одного кластера суббоеприпасов бомбы "Дрель" достаточно для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны.

Поскольку ВВС России должны сформировать свой первый полноценный полк истребителей Су-57 в начале 2024 года и иметь к концу года почти два полноценных полка, остается пока неясным, какое количество бомб "Дрель" будет находиться на вооружении к тому времени, если вообще, и будут ли они сначала развернуты подразделениями Су-57 или Су-34.

Вторые "врата ада"

Объявление о скором начале серийного производства бомбы "Дрель" совпало с тем, что Запад и ВСУ с озабоченностью всё чаще отмечают эффективность бомбардировочных "миссий" ВКС России с использованием планирующих бомб против передовых позиций украинской армии.

Ранее аналитики западной прессы уже окрестили их как "ворота ада" из-за их мощности. "Дрель" обладает аналогичными планирующими свойствами, позволяя сбрасывать её примерно в 50 км от цели, а по некоторым данным, и намного дальше, хотя его возможности высокоточного наведения значительно превосходят возможности существующих бомб.

В то время как сообщения Генштаба ВСУ с фронта свидетельствуют о том, что существующие российские планирующие бомбы уже считаются практически невозможными для ПВО, конструкция "Дрели" обеспечила значительное дальнейшее повышение её живучести за счёт значительно уменьшенной радиолокационной заметности.

Остается неясным, сколько бомб Су-57 сможет поместить во внутренних отсеках, или позволят ли их уменьшенные радиолокационные сечения позволить самолётам нести их снаружи, не подрывая их возможности малозаметности.