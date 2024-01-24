Кто сбил российский Ил-76 над Белгородской областью?

"Царьград": Кто мог сбить Ил-76 РФ над Белгородской областью

После того как стало ясно, что российский транспортник И-76 сбили украинские войска,

Фото: Министерство обороны РФ

И сразу возник вопрос, а чем же они это сделали?

По предварительной информации, российский самолёт сбили на расстоянии 130 км от границы. Многие аналитики предполагают, что атаку произвели при помощи американской зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" или немецкой системы и IRIS-T.

И если по комплексу США нет вопросов, его ракеты имеют дальность поражения до 160 км, то комплекс ФРГ отпадает. Он использует авиаракеты класса "воздух — воздух" с придельной дальностбю 40 км. Поэтому, здесь мог использован быть или итальяно-французские комплекс SAMP/T, используя ракеты Астер330. Дальность у них более 100 км.

"Нельзя сбрасывает со счетов советские С-300, которым чисто гипотетически могли быть поставлены дальнобойные ракеты из числа тех что мы отправляли на экспорт", — цитирует "Царьград" обозревателя Влада Шлепченко.

Однако, какая бы система ни использоваламь украинцами для атаки на российский транспортник в российском воздушном небе, этот инцидент ставит вопрос о создании санитарного кордона вдоль российской границе.

Вопрос таков: или мы создаём этот кароан стой стороны границы, или украинцы вынуждают нас сделать его, но уже с этой, третьего не дано, подытожил эксперт.