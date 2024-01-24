Россия улучшила позиции под Донецком

ВС РФ улучшили положение по переднему краю Донецкого направления. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.
Отмечается, что на Донецком направлении действиями подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, известно, что на Донецком направлении ВСУ открыли огонь по своим, в частности по тем, кто сдается в плен российской армии.
Ранее сообщалось о том, что полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер рассказал о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, таким образом российские войска могут вскоре прорвать фронт в зоне специальной военной операции на Украине.
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