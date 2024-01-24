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ВС РФ улучшили позиции на донецком направлении

0:45
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ улучшили положение по переднему краю Донецкого направления. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.

ВС РФ улучшили позиции на донецком направлении
Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Отмечается, что на Донецком направлении действиями подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, известно, что на Донецком направлении ВСУ открыли огонь по своим, в частности по тем, кто сдается в плен российской армии.

Ранее сообщалось о том, что полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер рассказал о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, таким образом российские войска могут вскоре прорвать фронт в зоне специальной военной операции на Украине.

 

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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