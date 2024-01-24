Россия улучшила позиции под Донецком

ВС РФ улучшили позиции на донецком направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ улучшили положение по переднему краю Донецкого направления. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Отмечается, что на Донецком направлении действиями подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, известно, что на Донецком направлении ВСУ открыли огонь по своим, в частности по тем, кто сдается в плен российской армии.

Ранее сообщалось о том, что полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер рассказал о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, таким образом российские войска могут вскоре прорвать фронт в зоне специальной военной операции на Украине.