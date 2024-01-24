Оптическая система "Ронин" будет испытываться в России

В РФ создали оптическую систему «Ронин» для идентификации снайперов и диверсантов

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разработчики создали оптическую систему, которая выявляет снайперов и диверсантов. Она называется "Ронин". Известно, что система способна вычислять географические координаты наблюдаемого даже в случае отсутствии привязанности к определённой местности. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на КБ "Талламхо".

Фото: Вадим Савицкий

Отмечается, что технология создана из гражданских компонентов. Основные его цели — разведка, охрана, наведение прицела.

"После выявления цели орудие автоматически прицеливается и начинает огонь" — сообщили в конструкторском бюро.

Устройство направят для испытаний в зону СВО на Украине. Отмечается, что система работает в инфракрасном диапазоне. В боевых условиях она еще не проверялась.

Ранее сообщалось о том, что разработка бомбардировщика-истребителя нового поколения в рамках проекта "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА) предполагает создание одного из самых передовых типов вооружения. Министерство обороны России заказало работы по созданию нового объекта, предназначенного для разработки и испытаний стратегического бомбардировщика нового поколения, разрабатываемого в рамках программы ПАК ДА.