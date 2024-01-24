Оптическая система "Ронин" будет испытываться в России

Российские разработчики создали оптическую систему, которая выявляет снайперов и диверсантов. Она называется "Ронин". Известно, что система способна вычислять географические координаты наблюдаемого даже в случае отсутствии привязанности к определённой местности. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на КБ "Талламхо".
Отмечается, что технология создана из гражданских компонентов. Основные его цели — разведка, охрана, наведение прицела.
"После выявления цели орудие автоматически прицеливается и начинает огонь" — сообщили в конструкторском бюро.
Устройство направят для испытаний в зону СВО на Украине. Отмечается, что система работает в инфракрасном диапазоне. В боевых условиях она еще не проверялась.
Ранее сообщалось о том, что разработка бомбардировщика-истребителя нового поколения в рамках проекта "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА) предполагает создание одного из самых передовых типов вооружения. Министерство обороны России заказало работы по созданию нового объекта, предназначенного для разработки и испытаний стратегического бомбардировщика нового поколения, разрабатываемого в рамках программы ПАК ДА.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.