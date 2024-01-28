Пришла обновлённая информация по населённому пункту Табаевка, где на Купянском направлении в Харьковской области сейчас наступает армия России.
Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", по данным, сейчас продвижение в районе посёлка у российских бойцов есть. Есть и прогресс, и судя по всему, серьёзный.
"Обстановка, как мы и отмечали ранее, поменялась в самый последний момент. Пока известно, что передовые силы ВСУ откатываются примерно на 1 километр западнее утраченных позиций", — пишет военкор канала.
Полная ясность в данном вопросе должна наступить уже завтра, или послезавтра.
По Котляровке и Кисловке информация пока прежняя, подытожил портал.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.