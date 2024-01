Меняется информация по посёлку Табаевка под Купянском

Пришла обновлённая информация по населённому пункту Табаевка, где на Купянском направлении в Харьковской области сейчас наступает армия России.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence