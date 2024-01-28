Меняется информация по посёлку Табаевка под Купянском

Обновление информации по Табаевке на Купянском направлении

Пришла обновлённая информация по населённому пункту Табаевка, где на Купянском направлении в Харьковской области сейчас наступает армия России.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", по данным, сейчас продвижение в районе посёлка у российских бойцов есть. Есть и прогресс, и судя по всему, серьёзный.

"Обстановка, как мы и отмечали ранее, поменялась в самый последний момент. Пока известно, что передовые силы ВСУ откатываются примерно на 1 километр западнее утраченных позиций", — пишет военкор канала.

Полная ясность в данном вопросе должна наступить уже завтра, или послезавтра.

По Котляровке и Кисловке информация пока прежняя, подытожил портал.