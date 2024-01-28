Военнослужащие Вооружённых сил Украины теряют примерно 1200 человек личного состава ежедневно.
Об этом сообщил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
Согласно его заявлению, эти потери обусловлены применением ВС РФ тактики активной обороны, которая позволяет эффективно уничтожать украинские войска.
Меркурис также отмечает, что российские Вооружённые силы смогли улучшить свои позиции по всей линии боевого соприкосновения. Он считает, что в ближайшие два месяца Россия нарастит свой арсенал вооружений, который Украина не сможет достичь даже при поддержке США.
Эти заявления британца согласуются с другими оценками, которые были сделаны в последнее время.
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