В Британии назвали ежедневные потери ВСУ

Британский эксперт назвал ежедневные потери ВСУ — 1200 человек

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины теряют примерно 1200 человек личного состава ежедневно.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

Согласно его заявлению, эти потери обусловлены применением ВС РФ тактики активной обороны, которая позволяет эффективно уничтожать украинские войска.

Меркурис также отмечает, что российские Вооружённые силы смогли улучшить свои позиции по всей линии боевого соприкосновения. Он считает, что в ближайшие два месяца Россия нарастит свой арсенал вооружений, который Украина не сможет достичь даже при поддержке США.

Эти заявления британца согласуются с другими оценками, которые были сделаны в последнее время.