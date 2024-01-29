Главком ВСУ снят с должности — его заменит Кирилл Буданов

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный снят с должности.
Об этом сообщают ряд украинских политиков и крупных информресурсов.
Снят главнокомандующий ВСУ, у которого давний конфликт с президентом Владимиром Зеленским, подчёркивают СМИ.
Но одним из первых об этом зсообщили нардепы прошлого созыва Борислав Берёза и один из крупных Telegram-каналов "Труха".
Официальных комментариев из Киева пока нет.
Главкомом ВСУ будет Кирилл Буданов — позже заявил украинский журналист Цымбалюк.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.