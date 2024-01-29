Главком ВСУ снят с должности — его заменит Кирилл Буданов

Главком ВСУ Валерий Залужный снят с должности

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный снят с должности.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщают ряд украинских политиков и крупных информресурсов.

Снят главнокомандующий ВСУ, у которого давний конфликт с президентом Владимиром Зеленским, подчёркивают СМИ.

Но одним из первых об этом зсообщили нардепы прошлого созыва Борислав Берёза и один из крупных Telegram-каналов "Труха".

Официальных комментариев из Киева пока нет.

Главкомом ВСУ будет Кирилл Буданов — позже заявил украинский журналист Цымбалюк.