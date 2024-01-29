Зеленского ждёт час расплаты — предупреждает его биограф из США

Американский биограф Зеленского предупредил, что его ждёт час расплаты

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После СВО президенту Владимиру Зеленскому придётся платить по счëтам.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Владимира Зеленского

Их ему выставит либо общественность, либо победившая Россия. Об этом заявил журналист Саймон Шустер, который в СЩА на протяжении 17 лет освещал отношения между РФ и Украиной.

"В какой-то момент наступит час расплаты — возможно, даже во время конфликта и уж точно после него, — в связи с неспособностью украинского правительства достаточно подготовиться", — на телеканале Fox сказал Шустер.

Кстати, он планирует скоро выпустить книжку о Зеленском под названием "Шоумен".

Недовольство уже возникают по всей Украине: почему они не были лучше подготовлены, задаётся вопросом журналист.

В книге описывается, как на характер президента Украины повлиял первый год СВО. Но неизменными остались его самоуверенность, упрямство и нетерпимость к людям, сомневающихся в его решениях.

Он выразил сомнение, что Россия и Украина добьются дипломатического соглашения, ибо упрямый Зеленский не собирается идти на уступки.