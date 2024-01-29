После СВО президенту Владимиру Зеленскому придётся платить по счëтам.
Их ему выставит либо общественность, либо победившая Россия. Об этом заявил журналист Саймон Шустер, который в СЩА на протяжении 17 лет освещал отношения между РФ и Украиной.
"В какой-то момент наступит час расплаты — возможно, даже во время конфликта и уж точно после него, — в связи с неспособностью украинского правительства достаточно подготовиться", — на телеканале Fox сказал Шустер.
Кстати, он планирует скоро выпустить книжку о Зеленском под названием "Шоумен".
Недовольство уже возникают по всей Украине: почему они не были лучше подготовлены, задаётся вопросом журналист.
В книге описывается, как на характер президента Украины повлиял первый год СВО. Но неизменными остались его самоуверенность, упрямство и нетерпимость к людям, сомневающихся в его решениях.
Он выразил сомнение, что Россия и Украина добьются дипломатического соглашения, ибо упрямый Зеленский не собирается идти на уступки.
"Их позиции по-прежнему очень далеки друг от друга", — подытожил журналист.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.