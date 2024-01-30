В группировке Сырского полный хаос: нацики бегут во Львов

В сводке Минобороны России от 28 января говорится, что на Купянском направлении подразделения российской "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем улучшили положение по переднему краю.
Также отмечается, что в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР) и Терны (ДНР) отражены шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери врага оцениваются в 150 украинских боевиков.
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении и освободили населенные пункты Табаевка и Синьковка. В результате этого наступления украинские войска потеряли контроль над господствующими высотами в этом районе.
В Генштабе ВСУ возникли разногласия по поводу того, как реагировать на это поражение. Одни генералы считают, что необходимо вернуть потерянные позиции, другие же считают, что это слишком рискованно и лучше отойти за Оскол/Жеребец и стабилизировать линию сопротивления там.
А в 67-й ОМБр ВСУ вообще произошел раскол. Часть 1-го штурмового батальона "Волки Да Винчи" покинула бригаду и уехала во Львов. В официальном заявлении бригады это не называется дезертирством, а лишь говорится, что бойцы покинули состав бригады и присоединились к другой.
Дальнейшее продвижение российских войск на Купянском направлении может привести к окружению украинских войск в районе Изюма. А раскол в 67-й ОМБр ВСУ может привести к деморализации и снижению боеспособности украинских войск.
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