В группировке Сырского полный хаос: нацики бегут во Львов

В группировке Сырского хаос: боевики ВСУ бегут с "передка" во Львов

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В сводке Минобороны России от 28 января говорится, что на Купянском направлении подразделения российской "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем улучшили положение по переднему краю.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Также отмечается, что в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР) и Терны (ДНР) отражены шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери врага оцениваются в 150 украинских боевиков.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении и освободили населенные пункты Табаевка и Синьковка. В результате этого наступления украинские войска потеряли контроль над господствующими высотами в этом районе.

В Генштабе ВСУ возникли разногласия по поводу того, как реагировать на это поражение. Одни генералы считают, что необходимо вернуть потерянные позиции, другие же считают, что это слишком рискованно и лучше отойти за Оскол/Жеребец и стабилизировать линию сопротивления там.

А в 67-й ОМБр ВСУ вообще произошел раскол. Часть 1-го штурмового батальона "Волки Да Винчи" покинула бригаду и уехала во Львов. В официальном заявлении бригады это не называется дезертирством, а лишь говорится, что бойцы покинули состав бригады и присоединились к другой.

Дальнейшее продвижение российских войск на Купянском направлении может привести к окружению украинских войск в районе Изюма. А раскол в 67-й ОМБр ВСУ может привести к деморализации и снижению боеспособности украинских войск.