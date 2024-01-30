Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джанк-фуд: как преодолеть зависимость от вредной еды и заменить "пустые калории" на полезные
Терапевт Янг раскрыл, как бороться с дефицитом витамина D зимой
Собчак оценила образы российских модниц на неделе высокой моды в Париже
Онколог Ильин назвал рафинированное масло самым безопасным для здоровья при жарке
Упражнение "Крокодил" прорабатывает все мышцы верхней части тела
Печень с луком на сковороде: нежная и мягкая, подаётся с любым гарниром
Индивидуальность кошек: почему некоторые предпочитают держаться на расстоянии
Эксперты "За рулем" назвали лучшие кроссоверы для зимних поездок
"Зеркало недели" узнало о предложении Зеленского Залужному уйти в отставку
Старый Свет готовят как плацдарм: грядёт каскад мировых кризисов

"Царьград": Старый Свет готовят как плацдарм для каскада мировых кризисов

Силовые структуры

США заявили о размещении ядерного оружия в Великобритании.

"Царьград": Старый Свет готовят как плацдарм для каскада мировых кризисов
Фото: ru.best-wallpaper.net

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, считает, что это событие может иметь серьёзные последствия для мировой политики.

Увеличится и без того немалая напряженность в отношениях между Россией и Западом. Размещение ядерного оружия в Великобритании будет восприниматься Москвой как угроза её безопасности и может привести к эскалации конфликта между двумя странами.

Другие европейские страны могут последовать примеру Великобритании и запросить у США размещение ядерного оружия на своей территории. Это приведёт к дальнейшему росту напряженности в Европе и снижению вероятности достижения мирного урегулирования украинского кризиса.

"Размещение ядерного вооружения на территории ЕС рассматривается как дополнительные меры гарантии их безопасности. Скорее всего, это означает, что США в системе евробезопасности готовы и дальше проводить достаточно конфронтационную политику", — цитируетhttps://t.me/tsargradtv/69077 "Царьград" эксперта.

Богуславская считает, что ситуация в мире возвращается к периоду холодной войны. В те годы Европа была более чем милитаризирована. И сейчас уровень милитаризации вновь стал расти.

Размещение ядерного оружия в Великобритании будет означать, что США втягивают Европу в борьбу между собой и Россией. Европа будет вынуждена принять на себя часть риска, связанного с размещением ядерного оружия. Это может привести к росту антиамериканских настроений в Европе.

"С другой стороны, это может означать ещё и то, что сейчас США могут столкнуться с кризисами международными буквально по всему миру", — отметила аналитик.

В любом случае России следует учитывать происходящее и принимать соответствующие меры. Вероятно, противостояние с США станет "холодным" и длительным.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Истребителю F-16 50 лет: как Falcon превратился из неудачника в основную машину НАТО Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
Последние материалы
Синьхуа: Китай вывел на трассы полицейские дроны с правом ареста
Эксперты объяснили, почему в зимний период езда на авто с передним приводом опаснее
Time обвинил Зеленского в намеренном риске ради эскалации конфликта
Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
После дисквалификации Валиевой золото Олимпиады отдадут фигуристам США
Простая 15-минутная тренировка для верхней части тела
В группировке Сырского хаос: боевики ВСУ бегут с "передка" во Львов
В Москве растёт доля ищущих квартиры самостоятельно
Кардиолог рассказал о наиболее полезном для здоровья сердца продукте
ТАСС сообщил о споре кандидатов в президенты Финляндии из-за звонка Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников