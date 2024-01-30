Старый Свет готовят как плацдарм: грядёт каскад мировых кризисов

"Царьград": Старый Свет готовят как плацдарм для каскада мировых кризисов

США заявили о размещении ядерного оружия в Великобритании.

Фото: ru.best-wallpaper.net

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, считает, что это событие может иметь серьёзные последствия для мировой политики.

Увеличится и без того немалая напряженность в отношениях между Россией и Западом. Размещение ядерного оружия в Великобритании будет восприниматься Москвой как угроза её безопасности и может привести к эскалации конфликта между двумя странами.

Другие европейские страны могут последовать примеру Великобритании и запросить у США размещение ядерного оружия на своей территории. Это приведёт к дальнейшему росту напряженности в Европе и снижению вероятности достижения мирного урегулирования украинского кризиса.

"Размещение ядерного вооружения на территории ЕС рассматривается как дополнительные меры гарантии их безопасности. Скорее всего, это означает, что США в системе евробезопасности готовы и дальше проводить достаточно конфронтационную политику", — цитируетhttps://t.me/tsargradtv/69077 "Царьград" эксперта.

Богуславская считает, что ситуация в мире возвращается к периоду холодной войны. В те годы Европа была более чем милитаризирована. И сейчас уровень милитаризации вновь стал расти.

Размещение ядерного оружия в Великобритании будет означать, что США втягивают Европу в борьбу между собой и Россией. Европа будет вынуждена принять на себя часть риска, связанного с размещением ядерного оружия. Это может привести к росту антиамериканских настроений в Европе.

"С другой стороны, это может означать ещё и то, что сейчас США могут столкнуться с кризисами международными буквально по всему миру", — отметила аналитик.

В любом случае России следует учитывать происходящее и принимать соответствующие меры. Вероятно, противостояние с США станет "холодным" и длительным.