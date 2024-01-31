Законопроект о мобилизации на Украине представят главком Залужный и глава минобороны Умеров

Новый законопроект о мобилизации в Раде представят Залужный и министр обороны Умеров

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый законопроект о мобилизации на Украине в Верховной раде представят главнокомандующий Вооружёнными силами Валерий Залужный и глава министерства обороны Рустем Умеров.

Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Напомним, основные нововведения по мобилизации:

призывной возраст понижен до 25 лет (27-ми);

обновление данных в военкоматах можно производить онлайн в личном кабинете или ЦНАП;

граждане со всеми группами инвалидности освобождены от службы;

срочная служба отменена, вводится базовая военная подготовка;

добровольцы имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки;

военкомат может обратиться в суд, чтобы наложить на военнообязанного ограничения: ограничение на выезд за границу, наложение ареста на банковские счета и ценности, ограничение прав на вождение автотранспортом.

Законопроект об украинской мобилизации в Верховной раде Украины в первом чтении рассмотрят 6 февраля.