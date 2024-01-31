Законопроект о мобилизации на Украине представят главком Залужный и глава минобороны Умеров

Новый законопроект о мобилизации на Украине в Верховной раде представят главнокомандующий Вооружёнными силами Валерий Залужный и глава министерства обороны Рустем Умеров.
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337
Напомним, основные нововведения по мобилизации:
призывной возраст понижен до 25 лет (27-ми);
обновление данных в военкоматах можно производить онлайн в личном кабинете или ЦНАП;
граждане со всеми группами инвалидности освобождены от службы;
срочная служба отменена, вводится базовая военная подготовка;
добровольцы имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки;
военкомат может обратиться в суд, чтобы наложить на военнообязанного ограничения: ограничение на выезд за границу, наложение ареста на банковские счета и ценности, ограничение прав на вождение автотранспортом.
Законопроект об украинской мобилизации в Верховной раде Украины в первом чтении рассмотрят 6 февраля.
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