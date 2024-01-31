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Законопроект о мобилизации на Украине представят главком Залужный и глава минобороны Умеров

Новый законопроект о мобилизации в Раде представят Залужный и министр обороны Умеров

0:59
Силовые структуры

Новый законопроект о мобилизации на Украине в Верховной раде представят главнокомандующий Вооружёнными силами Валерий Залужный и глава министерства обороны Рустем Умеров.

Новый законопроект о мобилизации в Раде представят Залужный и министр обороны Умеров
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Напомним, основные нововведения по мобилизации:

  • призывной возраст понижен до 25 лет (27-ми);
  • обновление данных в военкоматах можно производить онлайн в личном кабинете или ЦНАП;
  • граждане со всеми группами инвалидности освобождены от службы;
  • срочная служба отменена, вводится базовая военная подготовка;
  • добровольцы имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки;
  • военкомат может обратиться в суд, чтобы наложить на военнообязанного ограничения: ограничение на выезд за границу, наложение ареста на банковские счета и ценности, ограничение прав на вождение автотранспортом.

Законопроект об украинской мобилизации в Верховной раде Украины в первом чтении рассмотрят 6 февраля.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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