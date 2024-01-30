Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным достиг своего апогея.

Конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным достиг апогея

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным достиг своего апогея.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

Из-за этого лидер Незалежной не хочет даже проводить ставку, пишет Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в офисе президента Украины.

Причина конфликта кроется в политическом рейтинге главкома ВСУ, который растет за счёт президента, при этом у Залужного низкий антирейтинг. Администрация Зеленского хотела использовать законопроект о мобилизации как триггер против руководства Генштаба, однако главком отказался продавливать это решение в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Залужному должность советника по безопасности, однако главком ВСУ отказался.