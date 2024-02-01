"Было поставлено на поток": в ЛНР появились доказательства деятельности чёрных трансплантологов в ВСУ

В Северодонецке нашли доказательства деятельности чёрных трансплантологов в ВСУ

Черные трансплантологи с момента начала СВО на Украине открыли для себя настоящий клондайк. Доказательства этому обнаружены в ЛНР, передаёт РИА Новости.