Нуланд спросила с Зеленского за подставу с ударом Patriot по Ил-76

Нуланд приехала спросить с Зеленского за подставу с ударом "Пэтриот" по Ил-76

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне, 31 января состоялся визит на Украину замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Фото: armenianreport.com

А связан данный визит с использованием ЗРК Patriot при ударе по Ил-76 с военнопленными ВСУ и со скандалом вокруг главкома Валерия Залужного.

Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко, добавив, что она также привезла Киеву плохие новости по финансированию Украины.

По его словам, если русские продемонстрируют фрагменты американской ракеты, получится так, что Владимир Зеленский подставляет Вашингтон.

"Если мы использовали "Пэтриот" на территории Белгородской области, возникает очень много вопросов, которые ставят США в очень неудобную ситуацию. Потому что они обещали всему миру, что это оружие будет использоваться только на территории Украины. Я думаю, это один из элементов её разговора с офисом президента", — на канале пропагандиста Александра Шелеста объяснил политолог.

Ранее эксперт Колташов заявил, что в США начнётся гражданская война после их бегства из Европы.