Business Insider: Вашингтон показал нехватку собственного вооружения

Пентангону и членам НАТО не хватает наземных систем ПВО.
В связи с этим Соединённые Штаты вынуждены направлять Украине экспериментальные комплексы, например, ЗРК FrankenSAM, который представляет из себя симбиоз нескольких систем.
Данный комплекс противовоздушной обороны назван в честь "Франкенштейна", сообщает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан.
"Тот факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем ПВО. У союзников Украины нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны", — цитирует его слова Business Insider.
На днях пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер отметил, что без допфинансирования Белый дом не сможет поставлять ВСУ вооружение, отвечающее их потребностям.
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