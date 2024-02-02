Business Insider: Вашингтон показал нехватку собственного вооружения

Экспериментальное оружие ВСУ показало России уязвимость НАТО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пентангону и членам НАТО не хватает наземных систем ПВО.

Фото: wikimedia.com

В связи с этим Соединённые Штаты вынуждены направлять Украине экспериментальные комплексы, например, ЗРК FrankenSAM, который представляет из себя симбиоз нескольких систем.

Данный комплекс противовоздушной обороны назван в честь "Франкенштейна", сообщает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан.

"Тот факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем ПВО. У союзников Украины нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны", — цитирует его слова Business Insider.

На днях пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер отметил, что без допфинансирования Белый дом не сможет поставлять ВСУ вооружение, отвечающее их потребностям.