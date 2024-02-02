"Разведка что-то знает": есть немалый шанс, что всё закончится учениями

Политолог Ищенко: насколько реальна война с НАТО в 2025 году

Немецкие СМИ недавно разгоняли информацию о войне России с НАТО летом 2025 года.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Возможно, речь идёт о провокации — блокаде Калининградской области, которая заставит Россию деблокировать регион, а НАТО представит это как агрессию, против Польши и Прибалтики.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко, отметив, что Запад попытается втянуть в войну с РФ, Финляндию, ФРГ и Швецию.

"Задача — создать России новый фронт, оттянуть изрядное количество сил от Украины, дать возможность Киеву хоть как-то и хоть где-то стабилизировать фронт, показать РФ, что Запад готов заплатить любую цену, но не допустить её победы", — цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, подтверждением этого, является, то, что на учениях Запад отрабатывает предполагаемый формат будущей войны. И если генералы США утверждают, что ВСУ дальше конца средины осени не протянут, однако в разведке США убеждены, что на Украине боевые действия продлятся ещё 3-5 лет.

Правда, на Украине не хватит народу, чтобы воевать так долго, подчеркнул обозреватель. А значит, разведка и отвечает за эти провокации, и что-то знает, раз предполагает, что в новую войну будут втянуты силы для стабилизации фронта на годы.

Решение однако будут принимать не они, а власти стран-членов НАТО, собирающихся бросить против ВС РФ своих людей.